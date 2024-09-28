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ЖФК «Локомотив» в гостях обыграл «Енисей» в матче 21-го тура Суперлиги

ЖФК «Локомотив» в гостях обыграл «Енисей» в матче 21-го тура Суперлиги
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Закончился матч 21-го тура женской Суперлиги, в котором встречались «Енисей» и «Локомотив». Игра проходила на стадионе «Футбол-арена Енисей» в Красноярске. В качестве главного арбитра встречи выступила Ксения Горячева. Матч закончился победой гостей со счётом 2:0.

Россия - Суперлига (ж) . 21-й тур
28 сентября 2024, суббота. 09:15 МСК
Енисей (ж)
Красноярск
Окончен
0 : 2
Локомотив (ж)
Москва
0:1 Оливейра – 6'     0:2 Чубрило – 36'    

На шестой минуте счёт во встрече открыла нападающая московского клуба Лаисса Оливейра. На 36-й минуте нападающая Елена Чубрило укрепила преимущество «Локомотива».

После 19 матчей Суперлиги «Локомотив» набрал 40 очков и на текущий момент занимает третье место. «Енисей» заработал 18 очков и располагается на восьмой строчке.

Календарь женской Суперлиги
Турнирная таблица женской Суперлиги

Чей гимн звучал на стадионах во всём мире:

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