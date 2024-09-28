Девушка Сафонова отреагировала на победу «ПСЖ» в игре с «Ренном», где Матвей пропустил гол

Марина Кондратюк, девушка вратаря «ПСЖ» и сборной России по футболу Матвея Сафонова, прокомментировала победу парижского клуба над «Ренном» (3:1) в рамках Лиги 1.

«Ну что, друзья, теперь победные кружочки из Парижа! В любом случае — с победой!» – сказала Кондратюк в видео, опубликованном в своём телеграм-канале.

Отметим, что Сафонов в этой встрече пропустил с пенальти в концовке второго тайма. Это его третий матч в стартовом составе клуба. В прошлой игре он также пропустил.

«ПСЖ» после шести сыгранных матчей располагается на первой строчке турнирной таблицы Лиги 1, набрав 16 очков. «Ренн» после аналогичного количества игр занимает восьмую строчку, заработав семь очков.