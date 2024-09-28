Тебас высказался о проведении матча Ла Лиги в США

Президент испанской Ла Лиги Хавьер Тебас рассказал о возможности провести матч Примеры в США.

«Такой матч будет сыгран, но когда, пока неизвестно. Мы должны договориться с федерацией Испании. По-прежнему мешает юридический пробел, поэтому в этом сезоне игра не состоится. Посмотрим, сможем ли провести её в следующем сезоне.

Мы подберём такой идеальный момент, чтобы был перерыв и можно было сыграть в Майами – именно туда мы хотим приехать», — приводит слова Хавьера Тебаса ESPN.

Турнирную таблицу чемпионата Испании сезона-2024/2025 возглавляет каталонская «Барселона», которая набрала 21 очко за семь матчей. На второй строчке располагается мадридский «Реал», заработавший 17 очков. На третьем месте находится «Атлетико» Мадрид, набравший 15 очков. В зоне вылета располагаются «Лас-Пальмас» (3), «Хетафе» (4) и «Валенсия» (5).