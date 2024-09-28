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Колыванов: интересно посмотреть на молодой «Локомотив» на фоне возмужавшего «Спартака»

Колыванов: интересно посмотреть на молодой «Локомотив» на фоне возмужавшего «Спартака»
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Известный отечественный тренер Игорь Колыванов поделился своим мнением о матче 10-го тура РПЛ, в котором железнодорожники сыграют со «Спартаком». Игра состоится сегодня, 28 сентября.

МИР Российская Премьер-лига . 10-й тур
28 сентября 2024, суббота. 16:30 МСК
Локомотив М
Москва
Не начался
Спартак М
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«В дерби «Локомотив» — «Спартак» будет большой накал борьбы и очень интересно, ведь встретятся две супериграющие команды. Интересно посмотреть на «Локомотив» на фоне «Спартака», потому что в стане железнодорожников много молодёжи, которая много забивает. А «Спартак» при Станковиче возмужал в качестве коллектива», — сказал Колыванов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

«Локомотив» занимает третье место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда набрала 21 очко за девять матчей. «Спартак» заработал 16 очков и располагается на пятой строчке. На первом месте находится санкт-петербургский «Зенит», у которого 23 очка за девять игр.

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