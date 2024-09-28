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«Тяжело видеть Вини расстроенным». Беллингем поддержал Винисиуса в его борьбе с расизмом

«Тяжело видеть Вини расстроенным». Беллингем поддержал Винисиуса в его борьбе с расизмом
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Атакующий полузащитник мадридского «Реала» Джуд Беллингем в видео на своём YouTube-канале поделился эмоциями, которые он испытал, когда крайний нападающий «сливочных» Винисиус Жуниор заплакал во время мартовской пресс-конференции сборной Бразилии, говоря о важности борьбы с расизмом.

«Вини выглядел очень грустным на своей пресс-конференции. Он занимается хорошим делом, когда говорит о расизме. Тяжело видеть Вини таким. Винисиус, которого я знаю, всегда улыбается, подбадривает, что влияет на меня. Он даже сказал о варианте с тем, чтобы перестать играть в футбол. Мы должны поддержать его, когда вернёмся в Мадрид, чтобы он почувствовал себя комфортно», — сказал Беллингем.

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