Фанаты «ПСЖ» скандировали имя Матвея Сафонова после победного матча в Лиге 1

Фанаты «ПСЖ» после победного матча с «Ренном» (3:1) в рамках французской Лиги 1 скандировали имя вратаря сборной России Матвея Сафонова.

После игры голкипер парижан подошёл к фанатскому сектору. Матвей поблагодарил фанатов за поддержку.

Отметим, что Сафонов в минувшей встрече пропустил с пенальти в концовке второго тайма. Это его третий матч в стартовом составе клуба. В прошлой игре он также пропустил.

«ПСЖ» после шести сыгранных матчей располагается на первой строчке турнирной таблицы Лиги 1, набрав 16 очков. «Ренн» после аналогичного количества игр занимает восьмую строчку, заработав семь очков.