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«Атлетико» отменил концерт певицы на своём стадионе, признавшейся в любви к «Реалу»

«Атлетико» отменил концерт певицы на своём стадионе, признавшейся в любви к «Реалу»
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Мадридский «Атлетико» принял решение отменить выступление мексиканской певицы Данны Паолы на своём домашнем стадионе, запланированное на перерыв в матче 8-го тура испанской Примеры с «Реалом» (29 сентября) из-за признания артистки в том, что она поддерживает «Королевский клуб». Об этом сообщает Relevo.

Испания — Примера . 8-й тур
29 сентября 2024, воскресенье. 22:00 МСК
Атлетико М
Мадрид
Не начался
Реал Мадрид
Мадрид
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Мексиканская певица призналась в симпатии к «Реалу» на испанском телевидении. На ответ ведущего передачи, почему она согласилась выступить в перерыве указанной игры, Паола ответила: «Потому что я болею за «Реал», почему же ещё? Я очень взволнована, потому что увижу их лично впервые».

Кроме того, Паола предположила, что «Реал» одержит победу со счётом 2:1.

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