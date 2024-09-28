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Чочиев: возможно, мы ещё увидим Кокорина в России в роли футболиста

Чочиев: возможно, мы ещё увидим Кокорина в России в роли футболиста
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Полузащитник «Алании» Алан Чочиев высказался о нападающем «Ариса» Александре Кокорине.

— С Кокориным мы редко на связи. Он обустроился и живёт на Кипре. С ним не видимся. Иногда списываемся в социальной сети. На Кипре ему комфортно (смеётся).

— Получается, что вряд ли мы увидим Кокорина в роли футболиста в России?
— Никогда не говори никогда (улыбается). Не знаю. Возможно, мы ещё его увидим, — сказал Чочиев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Ранее главный тренер «Ариса» Алексей Шпилевский рассказал о восстановлении российского нападающего Александра Кокорина после травмы. По его словам, сейчас форвард работает по индивидуальной программе.

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