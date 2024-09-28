Владимир Бут: Чалов пришёл в ПАОК в качестве звезды — отсюда критика СМИ

Бывший футболист греческих ОФИ и «Левадиакоса» Владимир Бут поделился мнением о выступлении российского нападающего Фёдора Чалова в составе ПАОКа.

«Когда футболист приезжает из России в Грецию, то ему нужна адаптация. Понятно, что Чалов пришёл в ПАОК в качестве звезды, поэтому СМИ его критикуют, потому что он ничего не показывает. К сожалению, так происходит везде. Но на то оно и СМИ, чтобы кого-то критиковать, а кого-то хвалить. Думаю, что Чалов забьёт свои голы, ситуация исправится и все будут давать уже положительные оценки», — сказал Бут в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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