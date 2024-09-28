«Шанхай Шэньхуа» Слуцкого в меньшинстве удержал победу в выездном матче чемпионата Китая

Завершился матч 27-го тура китайской Суперлиги, в котором встречались «Шанхай Шэньхуа», возглавляемый российским тренером Леонидом Слуцким, и «Циндао Хайню». Встреча закончилась победой гостей со счётом 1:0.

На третьей минуте счёт во встрече открыл нападающий «Шанхай Шэньхуа» Андре. На 21-й минуте полузащитник гостей Ван Хайцзянь получил красную карточку. Несмотря на это, хозяева не смогли сравнять счёт до конца оставшегося времени матча.

После 27 игр китайской Суперлиги подопечные Слуцкого набрали 70 очков и занимают первое место, однако у «Шанхай Порт» (69) есть матч в запасе.

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