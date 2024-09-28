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Канчельскис сообщил, что тен Хаг не позволил ему поехать на базу «Манчестер Юнайтед»

Канчельскис сообщил, что тен Хаг не позволил ему поехать на базу «Манчестер Юнайтед»
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Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» и сборной России Андрей Канчельскис рассказал, что не смог попасть на базу манкунианцев из-за главного тренера команды Эрика тен Хага.

«Хотел поехать на базу «МЮ» — тоже не дали. Этот тренер, голландец тен Хаг, вообще от всех закрылся. Я даже стажировку не стал просить, чего мне работать с этим человеком?! Он никого не подпускает к клубной базе — ни журналистов, ни легенд «Юнайтед»! Очень закрытый тренировочный процесс. Чего ему бояться и скрывать? Не понимаю.

Похоже, даже Фергюсону там нельзя быть. База закрыта для любых посторонних глаз. Кстати, про сэра Алекса — хотел с ним тоже увидеться. Написал ему, но он в то время был в США. Договорились с ним встретиться в следующий раз. Да и в Манчестере я был недолго. Утром приехал, а вечером уже вернулся в Лондон», — приводит слова Канчельскиса Sport24.

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