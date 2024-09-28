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Экс-тренер «Спартака» Каррера высказался о переходе Пьянича в ЦСКА

Экс-тренер «Спартака» Каррера высказался о переходе Пьянича в ЦСКА
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Бывший главный тренер московского «Спартака» Массимо Каррера поделился мнением о подписании ЦСКА контракта с 34-летним полузащитником Миралемом Пьяничем.

«Переход Пьянича — хороший трансфер для ЦСКА. Миралем — игрок с большим опытом. Но, как и всегда, всё рассудит поле», — приводит слова Карреры «РБ Спорт».

Красно-синие подписали контракт с боснийским футболистом до конца нынешнего сезона с возможностью его пролонгации ещё на год. Последним клубом 34-летнего полузащитника была «Шарджа» из ОАЭ, за которую он выступал с 2022 по лето 2024 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость Пьянича составляет € 3 млн.

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