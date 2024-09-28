ЦСКА — «Ахмат»: стартовые составы команд на матч 10-го тура РПЛ

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Сегодня, 28 сентября, состоится матч 10-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встретятся московский ЦСКА и грозненский «Ахмат». Игра пройдёт на стадионе «ВЭБ Арена (Арена ЦСКА)» в Москве. В качестве главного арбитра встречи выступит Павел Кукуян. Стартовый свисток судьи прозвучит в 14:00 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Стартовые составы команд.

ЦСКА: Акинфеев, Круговой, Дивеев, Мойзес, Роша, Келлвен, Жемалетдинов, Обляков, Кисляк, Файзуллаев, Гуарирапа.

«Ахмат»: Шелия, Жиров, Адамов, Тодорович, Шатара, Швец, Садулаев, Камило, Диале, Кардосо, Самородов.

ЦСКА занимает шестое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда набрала 14 очков за девять матчей. «Ахмат» заработал шесть очков и располагается на 16-й строчке. На первом месте находится санкт-петербургский «Зенит», у которого 23 очка за девять игр.

В первом круге минувшего сезона РПЛ красно-синие обыграли «Ахмат» со счётом 3:2. Во втором круге грозненский клуб одержал победу со счётом 2:1.

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