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Канчельскис: у британцев, в отличие от россиян, футбол не загнивает!

Канчельскис: у британцев, в отличие от россиян, футбол не загнивает!
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Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» и сборной России Андрей Канчельскис сравнил английский и российский футбол.

— По телевизору в России показывают, что Запад загнивает.
— Англия вообще не загнивает. Да, в Лондоне и Манчестере есть бедные районы, похожие на московское Бирюлёво, но всё нормально. Люди живут и не жалуются. Может, есть вещи хуже, чем в России, но я этого особо не заметил. А вот что точно — у британцев, в отличие от нас, футбол не загнивает! — приводит слова Канчельскиса Sport24.

Напомним, Канчельскис выступал за «Манчестер Юнайтед» с 1991 по 1995 год. Кроме того, он известен по выступлениям за английские «Манчестер Сити», «Эвертон» и «Саутгемптон», а также за итальянскую «Фиорентину» и шотландский «Рейнджерс».

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