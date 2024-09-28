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Тарханов: молодые игроки «Локомотива» могут перегореть в матче со «Спартаком»

Тарханов: молодые игроки «Локомотива» могут перегореть в матче со «Спартаком»
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Российский футбольный тренер Александр Тарханов высказался о предстоящем матче «Локомотива» со «Спартаком» в рамках 10-го тура РПЛ.

«Мне кажется, что «Спартак» будет посильнее «Локомотива», потому что в стане железнодорожников много молодых, из-за чего будет нестабильность. А также молодые ребята в психологическом плане могут перегореть. В этой игре на первое место выйдет опыт.

Индивидуально Батраков и Барко — это очень сильные, техничные и разумные футболисты с мозгами. Конечно, они будут оказывать влияние в предстоящем матче, но в этой игре больше будет командных действий, так как обоих футболистов могут закрыть и выключить», — сказал Тарханов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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