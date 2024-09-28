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Динияр Билялетдинов рассказал о несостоявшемся трансфере в «Фулхэм»

Динияр Билялетдинов рассказал о несостоявшемся трансфере в «Фулхэм»
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Бывший футболист сборной России Динияр Билялетдинов рассказал о несостоявшемся трансфере в английский «Фулхэм».

— У меня оставалось два года по контракту и была возможность уйти на полгода, чтобы перетерпеть, как потом показалось. Мойес перестроил футбол, который мне вообще не заходил: бегать без мяча и так далее. Так получилось, что я мог уйти в аренду в другую команду в Лондон, в которую перешёл Погребняк.

— «Фулхэм»?
— Да.

— А чего не перешли?
— Тогда так думал. Получилось так, что через полгода в «Эвертон» пришёл Мартинес, футбол которого мне импонировал. Получился фальстарт. Но ничего, было и было, — сказал Билялетдинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

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