Динияр Билялетдинов рассказал о несостоявшемся трансфере в «Фулхэм»

Бывший футболист сборной России Динияр Билялетдинов рассказал о несостоявшемся трансфере в английский «Фулхэм».

— У меня оставалось два года по контракту и была возможность уйти на полгода, чтобы перетерпеть, как потом показалось. Мойес перестроил футбол, который мне вообще не заходил: бегать без мяча и так далее. Так получилось, что я мог уйти в аренду в другую команду в Лондон, в которую перешёл Погребняк.

— «Фулхэм»?

— Да.

— А чего не перешли?

— Тогда так думал. Получилось так, что через полгода в «Эвертон» пришёл Мартинес, футбол которого мне импонировал. Получился фальстарт. Но ничего, было и было, — сказал Билялетдинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.