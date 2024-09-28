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В ЦСКА отреагировали на слухи об отказе от подписания Йоветича ради Пьянича

В ЦСКА отреагировали на слухи об отказе от подписания Йоветича ради Пьянича
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Директор по коммуникациям московского ЦСКА Кирилл Брейдо прокомментировал информацию о том, что московский клуб отказался от подписания экс-игрока «Манчестер Сити», «Монако» и «Интера» Стевана Йоветича ради подписания Миралема Пьянича. Об этом ранее сообщало издание «РБ Спорт».

«ЦСКА не интересовался Йоветичем. Более того, все последние слухи с формулировкой «ради Пьянича ЦСКА отказался от» не выдерживают никакой критики. Мы вели переговоры только с Миралемом. Если бы стороны не пришли к соглашению, значит, последним новичком клуба остался Гуарирапа», – написал Брейдо в своём телеграм-канале.

26 сентября ЦСКА официально подтвердил подписание контракта с 34-летним боснийским полузащитником Миралемом Пьяничем на условиях «1+1». С июля 2024 года футболист оставался без клуба после его ухода из эмиратской команды «Шарджа».

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