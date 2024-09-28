Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Локомотив — Спартак. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
16:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Давид Сильва: сейчас в футболе у таланта всё меньше свободы, игра стала роботизированной

Давид Сильва: сейчас в футболе у таланта всё меньше свободы, игра стала роботизированной
Комментарии

Бывший атакующий полузащитник сборной Испании и «Манчестер Сити» Давид Сильва поделился мнением об уровне развития футбола на нынешнем этапе.

«Сейчас футбол почти полностью завязан на физической подготовке. Я обратил внимание на это в последние годы. Всё стало более роботизированным. У таланта всё меньше свободы, но тот, у кого он есть, адаптируется и использует его», — приводит слова Сильвы AS.

Испанский полузащитник выступал в составе «Манчестер Сити» с 2010 по 2020 год. За этот период он принял участие в 436 матчах во всех турнирах, в которых отметился 77 голами и 131 результативной передачей.

Материалы по теме
Давид Сильва: Холанд — это благословение для тех, кто отдаёт ему передачи

Самый высокооплачиваемый спортсмен в мире:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android