Давид Сильва: сейчас в футболе у таланта всё меньше свободы, игра стала роботизированной

Бывший атакующий полузащитник сборной Испании и «Манчестер Сити» Давид Сильва поделился мнением об уровне развития футбола на нынешнем этапе.

«Сейчас футбол почти полностью завязан на физической подготовке. Я обратил внимание на это в последние годы. Всё стало более роботизированным. У таланта всё меньше свободы, но тот, у кого он есть, адаптируется и использует его», — приводит слова Сильвы AS.

Испанский полузащитник выступал в составе «Манчестер Сити» с 2010 по 2020 год. За этот период он принял участие в 436 матчах во всех турнирах, в которых отметился 77 голами и 131 результативной передачей.

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