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Локомотив — Спартак. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
16:30 Мск
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«Локомотив» — «Спартак»: текстовая онлайн-трансляция матча 10-го тура РПЛ начнётся в 16:30

«Локомотив» — «Спартак»: текстовая онлайн-трансляция матча 10-го тура РПЛ начнётся в 16:30
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Сегодня, 28 сентября, состоится матч 10-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встретятся московские «Локомотив» и «Спартак». Игра пройдёт на стадионе «РЖД Арена» в Москве. В качестве главного арбитра встречи выступит Владислав Безбородов из Санкт-Петербурга. Стартовый свисток судьи прозвучит в 16:30 мск.

МИР Российская Премьер-лига . 10-й тур
28 сентября 2024, суббота. 16:30 МСК
Локомотив М
Москва
Не начался
Спартак М
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

«Локомотив» занимает третье место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда набрала 21 очко за девять матчей. «Спартак» заработал 16 очков и располагается на пятой строчке. На первом месте находится санкт-петербургский «Зенит», у которого 23 очка за девять игр.

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