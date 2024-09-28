Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Локомотив — Спартак. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
16:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Дмитрий Сенников: я думаю над тем, чтобы работать помощником тренера

Дмитрий Сенников: я думаю над тем, чтобы работать помощником тренера
Аудио-версия:
Комментарии

Экс-защитник сборной России Дмитрий Сенников поделился своими планами на карьеру. Он рассказал, видит ли себя в роли тренера.

– Я работаю в нескольких фондах. Например, в фонде «Под флагом добра». Иногда хожу на телевидение, обсуждаю футбол там. Так что у меня очень мало свободного времени.

– Не хотите попробовать себя тренером?
– Можно, но на это надо учиться. Пока я на пути к этому.

– То есть вы не горите идеей тренерства?
– У нас много кто получает лицензии и остаётся без работы. Есть ли смысл идти учиться? Понятно, что с лицензией легче куда-то устроиться – можно идти помощником тренера, но я пока об этом думаю, — приводит слова Сенникова издание Metaratings.ru.

Напомним, защитник за свою карьеру выступал за ЦСКА, «Локомотив», «Рубин» и «Шинник». Помимо этого, он сыграл 26 матчей за сборную России.

Материалы по теме
Сенников: здорово, что Пьянич поменял свою точку зрения и приехал играть в Россию
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android