Дмитрий Сенников: я думаю над тем, чтобы работать помощником тренера

Экс-защитник сборной России Дмитрий Сенников поделился своими планами на карьеру. Он рассказал, видит ли себя в роли тренера.

– Я работаю в нескольких фондах. Например, в фонде «Под флагом добра». Иногда хожу на телевидение, обсуждаю футбол там. Так что у меня очень мало свободного времени.

– Не хотите попробовать себя тренером?

– Можно, но на это надо учиться. Пока я на пути к этому.

– То есть вы не горите идеей тренерства?

– У нас много кто получает лицензии и остаётся без работы. Есть ли смысл идти учиться? Понятно, что с лицензией легче куда-то устроиться – можно идти помощником тренера, но я пока об этом думаю, — приводит слова Сенникова издание Metaratings.ru.

Напомним, защитник за свою карьеру выступал за ЦСКА, «Локомотив», «Рубин» и «Шинник». Помимо этого, он сыграл 26 матчей за сборную России.