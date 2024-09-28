Генич предсказал, кто из футболистов ЦСКА забьёт в матче с «Ахматом»

Известный футбольный комментатор Константин Генич высказался о предстоящем матче 10-го тура Российской Премьер-Лиги между ЦСКА и «Ахматом».

«Так, ну что, снова проверим чуйку?

Сегодня первый гол за ЦСКА забьёт Гуарирапа. Скриньте», – написал Генич в своём телеграм-канале.

Сегодня, 28 сентября, состоится матч 10-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встретятся московский ЦСКА и грозненский «Ахмат». Игра пройдёт на стадионе «ВЭБ Арена (Арена ЦСКА)» в Москве. В качестве главного арбитра встречи выступит Павел Кукуян. Стартовый свисток судьи прозвучит в 14:00 мск.

21-летний нападающий Сауль Гуарирапа перешёл в московский ЦСКА из футбольного клуба «Сочи».