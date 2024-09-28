Гендиректор «Пари НН»: были предложения, но Царукян нам самим нужен

Генеральный директор ФК «Пари Нижний Новгород» Давид Мелик-Гусейнов рассказал, что клубу поступали предложения о выкупе полузащитника команды Валерия Царукяна.

«Обращаются по нему, и летом был интерес. Не буду говорить, какие клубы, но предложения поступали. У нас турнирные задачи, он нам самим нужен», — цитирует слова гендиректора «РБ Спорт».

Напомним, «Пари Нижний Новгород» занимает 12-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025. Команда набрала семь очков за девять матчей. Накануне Царукян принёс клубу один гол в матче с «Оренбургом» (2:1). Он играет за клуб с января 2024 года.