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«Найдём выход». Анчелотти — об отсутствии Мбаппе в матче Ла Лиги с «Атлетико»

«Найдём выход». Анчелотти — об отсутствии Мбаппе в матче Ла Лиги с «Атлетико»
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Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти ответил на вопрос, как «сливочные» намерены играть в матче 8-го тура испанской Примеры с «Атлетико», который состоится завтра, 29 сентября, без нападающего Килиана Мбаппе, получившего травму.

Испания — Примера . 8-й тур
29 сентября 2024, воскресенье. 22:00 МСК
Атлетико М
Мадрид
Не начался
Реал Мадрид
Мадрид
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Позиция Беллингема может измениться в зависимости от нашей стратегии. Без Мбаппе всё немного поменяется, но не сильно. В прошлом году мы играли без него. Это неприятно, но нам удастся найти выход», — приводит слова Анчелотти Sport.es.

Матч «Атлетико» — «Реал» пройдёт на стадионе «Сивитас Метрополитано». Стартовый свисток судьи прозвучит в 22:00 по московскому времени.

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