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Микель Артета заявил, что ему нравится эмоциональное соперничество с «Манчестер Сити»

Микель Артета заявил, что ему нравится эмоциональное соперничество с «Манчестер Сити»
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Главный тренер лондонского «Арсенала» Микель Артета рассказал, что ему нравится эмоциональное соперничество с «Манчестер Сити».

«Такая реакция мне нравится гораздо больше, чем когда кто-то хлопает меня по спине после игры и говорит: «Молодцы, вы, ребята, двигаетесь в правильном направлении.

Именно поэтому я делаю то, что делаю. Это эмоции, которые я не могу контролировать, но я должен быть настолько конкурентоспособным, насколько это возможно, а реакция кого-то другого – это совсем другое», — цитирует слова Артеты The Guardian.

Напомним, матч 5-го тура английской Премьер-лиги, в котором встречались «Арсенал» и «Манчестер Сити», завершился ничьей со счётом 2:2.

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