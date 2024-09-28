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Анчелотти высказался о намерении фанатов «Атлетико» надеть маски и оскорблять Винисиуса

Анчелотти высказался о намерении фанатов «Атлетико» надеть маски и оскорблять Винисиуса
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Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти прокомментировал информацию, что ультрас столичного «Атлетико» намерены прийти в масках на очный матч команд в 8-м туре испанской Примеры с целью оскорблять крайнего нападающего «сливочных» Винисиуса Жуниора.

Испания — Примера . 8-й тур
29 сентября 2024, воскресенье. 22:00 МСК
Атлетико М
Мадрид
Не начался
Реал Мадрид
Мадрид
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Очевидно, что мы не поддерживаем подобное поведение. Нам необходимо думать об игре и хорошо подготовиться к матчу. В остальном разберётся правосудие, как оно сделало это на неделе (болельщик «Мальорки» получил год тюрьмы условно за расизм в адрес Винисиуса и Чуквезе. — Прим. «Чемпионата»). Это тема, о которой нам не нужно беспокоиться. Другие органы займутся подобным, что является справедливым», — приводит слова Анчелотти Sport.es.

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