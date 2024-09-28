Анчелотти высказался о намерении фанатов «Атлетико» надеть маски и оскорблять Винисиуса

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти прокомментировал информацию, что ультрас столичного «Атлетико» намерены прийти в масках на очный матч команд в 8-м туре испанской Примеры с целью оскорблять крайнего нападающего «сливочных» Винисиуса Жуниора.

«Очевидно, что мы не поддерживаем подобное поведение. Нам необходимо думать об игре и хорошо подготовиться к матчу. В остальном разберётся правосудие, как оно сделало это на неделе (болельщик «Мальорки» получил год тюрьмы условно за расизм в адрес Винисиуса и Чуквезе. — Прим. «Чемпионата»). Это тема, о которой нам не нужно беспокоиться. Другие органы займутся подобным, что является справедливым», — приводит слова Анчелотти Sport.es.

Фердинанд 9 раз за 30 секунд повторил фразу о «ЗМ» Винисиусу: