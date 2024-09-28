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Игрок «Байера» Бонифасе заявил, что ему не нравится АПЛ

Игрок «Байера» Бонифасе заявил, что ему не нравится АПЛ
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Нападающий «Байера» Виктор Бонифасе рассказал, что ему не нравится английская Премьер-лига.

«Мне не очень нравится АПЛ. Я предпочитаю испанский и немецкий футбол. Нет такого, что, если бы ко мне обратилась хорошая команда, я бы в неё не перешёл. Но если бы мне пришлось выбирать две страны, в которых я бы действительно хотел жить и играть, я бы выбрал Германию и Испанию», – заявил Виктор Бонифасе в интервью SportyTV.

Напомним, сейчас подопечные Хаби Алонсо занимают пятое место в турнирной таблице Бундеслиги после четырёх матчей. На счету у клуба шесть очков. В текущем сезоне форвард провёл 32 матча во всех турнирах, в которых отметился 20 голами и 10 результативными передачами. Контракт игрока с немецким клубом действует до конца июня 2028 года.

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