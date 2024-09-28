Анчелотти: верю, что Винисиус выиграет «Золотой мяч»

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти считает, что крайний нападающий «сливочных» Винисиус Жуниор больше остальных футболистов заслужил выиграть «Золотой мяч» по итогам 2024 года.

«Я думаю, что он [Винисиус] действительно заслуживает выиграть «Золотой мяч» за то, что он сделал в минувшем сезоне, особенно в Лиге чемпионов. Я верю, что он победит, а если нет, то мы продолжим [работать], и тогда награда придёт к нему», — приводит слова Анчелотти Sport.es.

В минувшем сезоне бразильский нападающий принял участие в 10 матчах Лиги чемпионов, в которых он отметился шестью голами и пятью результативными передачами. Всего Винисиус сыграл 39 матчей во всех турнирах, где забил 24 гола и сделал 11 ассистов.

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