Тренер ЦСКА Николич рассказал, когда Пьянич дебютирует за армейцев

Главный тренер ЦСКА Марко Николич рассказал, когда новичок армейцев Миралем Пьянич дебютирует за команду.

— Пьянич уже на стадионе. Когда ждать его на поле?

— Нужно посмотреть. Завтра он будет первый раз тренироваться с командой. Кажется, что ждать его можно потихоньку после ближайшего перерыва [на матчи сборных]. Если реально, вообще после зимних сборов, а всё, что будет перед этим, — это чистый бонус для нас и для него, — сказал Николич в эфире телеканала «Матч ТВ».

26 сентября ЦСКА объявил о переходе боснийского полузащитника Миралема Пьянича. 34-летний футболист известен по выступлениям за «Рому», «Ювентус», «Барселону» и ряд других европейских клубов. В последнее время он защищал цвета «Шарджи» из ОАЭ. С 2008 года Пьянич выступал за сборную Боснии и Герцеговины.