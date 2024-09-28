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ЦСКА — «Ахмат»: Файзуллаев открыл счёт в матче на 19-й минуте

ЦСКА — «Ахмат»: Файзуллаев открыл счёт в матче на 19-й минуте
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В эти минуты идёт матч 10-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречаются московский ЦСКА и грозненский «Ахмат». Игра проходит на стадионе «ВЭБ Арена (Арена ЦСКА)» в Москве. В качестве главного арбитра встречи выступает Павел Кукуян. На момент выхода новости счёт в игре 1:0 в пользу хозяев.

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

МИР Российская Премьер-лига . 10-й тур
28 сентября 2024, суббота. 14:00 МСК
ЦСКА
Москва
Перерыв
2 : 0
Ахмат
Грозный
1:0 Файзуллаев – 19'     2:0 Келлвен – 42'    

На 19-й минуте счёт во встрече открыл полузащитник ЦСКА Аббосбек Файзуллаев.

ЦСКА занимает шестое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда набрала 14 очков за девять матчей. «Ахмат» заработал шесть очков и располагается на 16-й строчке. На первом месте находится санкт-петербургский «Зенит», у которого 23 очка за девять игр.

В первом круге минувшего сезона РПЛ красно-синие обыграли «Ахмат» со счётом 3:2. Во втором круге грозненский клуб одержал победу со счётом 2:1.

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