Тен Хаг рассказал о состоянии здоровья травмированного Лени Йоро

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг ответил на вопрос о состоянии здоровья 18-летнего центрального защитника Лени Йоро, получившего тяжёлую травму лодыжки в минувшем июле.

«У Лени Йоро всё очень хорошо. Крайне приятно, что его реабилитация движется в правильном направлении. Я ожидаю увидеть его [на поле] в ближайшее время. Но под ближайшим временем я подразумеваю, что в соответствии с планом восстановления», — приводит слова тен Хага журналист Фабрицио Романо в соцсети Х (ранее Twitter).

Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 50 млн.

Сколько стоят молодые футболисты: