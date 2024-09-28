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Тен Хаг рассказал о состоянии здоровья травмированного Лени Йоро

Тен Хаг рассказал о состоянии здоровья травмированного Лени Йоро
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Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг ответил на вопрос о состоянии здоровья 18-летнего центрального защитника Лени Йоро, получившего тяжёлую травму лодыжки в минувшем июле.

«У Лени Йоро всё очень хорошо. Крайне приятно, что его реабилитация движется в правильном направлении. Я ожидаю увидеть его [на поле] в ближайшее время. Но под ближайшим временем я подразумеваю, что в соответствии с планом восстановления», — приводит слова тен Хага журналист Фабрицио Романо в соцсети Х (ранее Twitter).

Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 50 млн.

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