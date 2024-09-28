Михаил Куснирович: «Динамо» играет в искренний, зажигательный, открытый футбол

Председатель наблюдательного совета группы Bosco Михаил Куснирович рассказал об игре «Динамо».

«Мы знаем, что у народной команды «Спартак» аудитория очень большая, в своё время была даже несопоставимой. Но «Динамо» играет в искренний, зажигательный, открытый футбол. И персоналии имеют важное значение. Главный тренер Личка отлично работает и общается. Он тоже влюбляет в себя. Поэтому будущее за такими интеллигентными клубами, как «Динамо», — приводит слова Куснировича «РБ Спорт».

Напомним, сейчас московский клуб «Динамо» располагается на четвёртом месте в рейтинге РПЛ. Клуб заработал 17 очков в девяти матчах. На счету у команды пять побед, две ничьих и два проигрыша.