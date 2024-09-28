Тренер ЦСКА Николич: с приходом Пьянича появилась возможность перестраивать команду

Главный тренер ЦСКА Марко Николич ответил на вопрос о том, как он будет использовать новичка команды Миралема Пьянича.

— Есть понимание, где будете использовать Пьянича?

— Надо играть по‑разному. С приходом Гуарирапы и Пьянича чуть‑чуть появилась возможность перестраивать команду. Это важно для тренера, теперь не надо переживать. Больше надо переживать, когда возможностей нет. Слава богу, что возможности есть, надо ими пользоваться, — сказал Николич в эфире телеканала «Матч ТВ».

Напомним, 26 сентября ЦСКА объявил о переходе боснийского полузащитника Миралема Пьянича. 34-летний футболист известен по выступлениям за «Рому», «Ювентус», «Барселону» и ряд других европейских клубов. В последнее время он защищал цвета «Шарджи» из ОАЭ. С 2008 года Пьянич выступал за сборную Боснии и Герцеговины.