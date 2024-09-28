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«Краснодар» — «Зенит»: текстовая онлайн-трансляция матча 10-го тура РПЛ начнётся в 19:30

«Краснодар» — «Зенит»: текстовая онлайн-трансляция матча 10-го тура РПЛ начнётся в 19:30
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Сегодня, 28 сентября, состоится матч 10-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встретятся «Краснодар» и санкт-петербургский «Зенит». Игра пройдёт на стадионе «ФК Краснодар» в Краснодаре. В качестве главного арбитра встречи выступит Алексей Сухой из города Люберцы. Стартовый свисток судьи прозвучит в 19:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

МИР Российская Премьер-лига . 10-й тур
28 сентября 2024, суббота. 19:30 МСК
Краснодар
Краснодар
Не начался
Зенит
Санкт-Петербург
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Напомним, на данный момент на первом месте в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги находится санкт-петербургский «Зенит», у которого 23 очка после девяти игр. «Краснодар», набравший за девять туров 21 очко, идёт вторым.

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