«Краснодар» — «Зенит»: текстовая онлайн-трансляция матча 10-го тура РПЛ начнётся в 19:30

Сегодня, 28 сентября, состоится матч 10-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встретятся «Краснодар» и санкт-петербургский «Зенит». Игра пройдёт на стадионе «ФК Краснодар» в Краснодаре. В качестве главного арбитра встречи выступит Алексей Сухой из города Люберцы. Стартовый свисток судьи прозвучит в 19:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Напомним, на данный момент на первом месте в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги находится санкт-петербургский «Зенит», у которого 23 очка после девяти игр. «Краснодар», набравший за девять туров 21 очко, идёт вторым.