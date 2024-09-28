Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Локомотив — Спартак. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
16:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Игорь Корнеев возмутился условиями «Севильи» при несостоявшемся трансфере Тикнизяна

Игорь Корнеев возмутился условиями «Севильи» при несостоявшемся трансфере Тикнизяна
Аудио-версия:
Комментарии

Экс-директор московского «Локомотива» Игорь Корнеев рассказал об интересе испанского клуба «Севилья» к игроку «Локомотива» Наиру Тикнизяну.

«Тикнизян не использовал пару важных возможностей, включая «Зенит», так как думал, что там он будет сто процентов игроком запаса, а оказался этим же самым игроком в «Локомотиве». Почему «Локо» должен отпускать игрока в бесплатную аренду в какую-то там «Севилью»? Пусть испанцы платят за трансфер и забирают футболиста», — приводит слова Корнеева издание Metaratings.ru.

Напомним, в августе 2024 года ряд источников утверждал об интересах «Севильи» к Тикнизяну. Испанский клуб предлагал «Локомотиву» € 5 млн в рассрочку на два года за приобретение игрока. Однако главным условием клуба было то, что Тикнизян проведёт в «Севилье» один сезон бесплатно на правах аренды с необязательным правом выкупа.

Материалы по теме
«С ним две команды вылетели». Корнеев оценил трансферные приобретения «Локомотива»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android