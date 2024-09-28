Игорь Корнеев возмутился условиями «Севильи» при несостоявшемся трансфере Тикнизяна

Экс-директор московского «Локомотива» Игорь Корнеев рассказал об интересе испанского клуба «Севилья» к игроку «Локомотива» Наиру Тикнизяну.

«Тикнизян не использовал пару важных возможностей, включая «Зенит», так как думал, что там он будет сто процентов игроком запаса, а оказался этим же самым игроком в «Локомотиве». Почему «Локо» должен отпускать игрока в бесплатную аренду в какую-то там «Севилью»? Пусть испанцы платят за трансфер и забирают футболиста», — приводит слова Корнеева издание Metaratings.ru.

Напомним, в августе 2024 года ряд источников утверждал об интересах «Севильи» к Тикнизяну. Испанский клуб предлагал «Локомотиву» € 5 млн в рассрочку на два года за приобретение игрока. Однако главным условием клуба было то, что Тикнизян проведёт в «Севилье» один сезон бесплатно на правах аренды с необязательным правом выкупа.