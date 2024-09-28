Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Локомотив — Спартак. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
16:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Анчелотти: «Атлетико» и «Барселона» будут бороться с нами за титул до последнего

Анчелотти: «Атлетико» и «Барселона» будут бороться с нами за титул до последнего
Комментарии

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти поделился мнением о столичном «Атлетико» в преддверии очного матча команд в 8-м туре испанской Примеры, который состоится завтра, 29 сентября.

Испания — Примера . 8-й тур
29 сентября 2024, воскресенье. 22:00 МСК
Атлетико М
Мадрид
Не начался
Реал Мадрид
Мадрид
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Матч с «Атлетико» всегда особенный, потому что это дерби. Данная команда существенно улучшилась по сравнению с минувшим сезоном. Она подписала очень хороших игроков и будет до конца бороться за чемпионство в Ла Лиге вместе с нами и «Барселоной», — приводит слова Анчелотти Sport.es.

Матч «Атлетико» — «Реал» пройдёт на стадионе «Сивитас Метрополитано». Стартовый свисток судьи прозвучит в 22:00 по московскому времени.

Турнирная таблица Ла Лиги
Материалы по теме
«Найдём выход». Анчелотти — об отсутствии Мбаппе в матче Ла Лиги с «Атлетико»

Самый высокооплачиваемый спортсмен в мире:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android