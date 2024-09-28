Анчелотти: «Атлетико» и «Барселона» будут бороться с нами за титул до последнего

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти поделился мнением о столичном «Атлетико» в преддверии очного матча команд в 8-м туре испанской Примеры, который состоится завтра, 29 сентября.

«Матч с «Атлетико» всегда особенный, потому что это дерби. Данная команда существенно улучшилась по сравнению с минувшим сезоном. Она подписала очень хороших игроков и будет до конца бороться за чемпионство в Ла Лиге вместе с нами и «Барселоной», — приводит слова Анчелотти Sport.es.

Матч «Атлетико» — «Реал» пройдёт на стадионе «Сивитас Метрополитано». Стартовый свисток судьи прозвучит в 22:00 по московскому времени.

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