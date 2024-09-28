ЦСКА — «Ахмат»: Келлвен укрепил преимущество красно-синих

В эти минуты идёт матч 10-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречаются московский ЦСКА и грозненский «Ахмат». Игра проходит на стадионе «ВЭБ Арена (Арена ЦСКА)» в Москве. В качестве главного арбитра встречи выступает Павел Кукуян. На момент выхода новости счёт в игре 2:0 в пользу хозяев.

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

На 42-й минуте защитник хозяев Келлвен укрепил их преимущество.

Ранее, на 19-й минуте, счёт во встрече открыл полузащитник ЦСКА Аббосбек Файзуллаев.

ЦСКА занимает шестое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда набрала 14 очков за девять матчей. «Ахмат» заработал шесть очков и располагается на 16-й строчке. На первом месте находится санкт-петербургский «Зенит», у которого 23 очка за девять игр.

В первом круге минувшего сезона РПЛ красно-синие обыграли «Ахмат» со счётом 3:2. Во втором круге грозненский клуб одержал победу со счётом 2:1.

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