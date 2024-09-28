Гришин — о Слуцком: молодец, что побеждает, но футбол в Китае — это Вторая лига в России

Экс-игрок ЦСКА Александр Гришин прокомментировал работу Леонида Слуцкого в качестве главного тренера китайского клуба «Шанхай Шэньхуа».

«Не знаю, перезапустил ли Слуцкий свою карьеру в Китае. Посмотрел этот чемпионат, но уровень нашей Второй лиги. Там играют только две команды. Слуцкий молодец, что побеждает, но уровень чемпионата очень низкий. РПЛ — это космос по сравнению с Китаем. Хорошо, что Слуцкий ушел из медиа, но чемпионат Китая — это не уровень», — цитирует слова Гришина издание «РБ Спорт».

Напомним, Леонид Слуцкий стал главным тренером «Шанхай Шэньхуа» в конце декабря 2023 года. В марте этого года его признали лучшим тренером месяца в чемпионате Китая. Сейчас подопечные Слуцкого занимают первое место китайской лиги, они оторвались от основного соперника «Шанхай Порт» на одно очко.