Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Локомотив — Спартак. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
16:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Гришин — о Слуцком: молодец, что побеждает, но футбол в Китае — это Вторая лига в России

Гришин — о Слуцком: молодец, что побеждает, но футбол в Китае — это Вторая лига в России
Аудио-версия:
Комментарии

Экс-игрок ЦСКА Александр Гришин прокомментировал работу Леонида Слуцкого в качестве главного тренера китайского клуба «Шанхай Шэньхуа».

«Не знаю, перезапустил ли Слуцкий свою карьеру в Китае. Посмотрел этот чемпионат, но уровень нашей Второй лиги. Там играют только две команды. Слуцкий молодец, что побеждает, но уровень чемпионата очень низкий. РПЛ — это космос по сравнению с Китаем. Хорошо, что Слуцкий ушел из медиа, но чемпионат Китая — это не уровень», — цитирует слова Гришина издание «РБ Спорт».

Напомним, Леонид Слуцкий стал главным тренером «Шанхай Шэньхуа» в конце декабря 2023 года. В марте этого года его признали лучшим тренером месяца в чемпионате Китая. Сейчас подопечные Слуцкого занимают первое место китайской лиги, они оторвались от основного соперника «Шанхай Порт» на одно очко.

Материалы по теме
Экс-хавбек ЦСКА Миланов назвал Слуцкого одним из сильнейших тренеров в мире
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android