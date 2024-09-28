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Симеоне предположил, как «Реал» будет играть с «Атлетико» без Мбаппе

Симеоне предположил, как «Реал» будет играть с «Атлетико» без Мбаппе
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Главный тренер мадридского «Атлетико» Диего Симеоне порассуждал, как столичный «Реал» будет играть со «сливочными» в матче 8-го тура испанской Примеры, который состоится завтра, 29 сентября, без нападающего Килиана Мбаппе, получившего травму.

Испания — Примера . 8-й тур
29 сентября 2024, воскресенье. 22:00 МСК
Атлетико М
Мадрид
Не начался
Реал Мадрид
Мадрид
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Зная мистера [Анчелотти], он попытается играть так же, как в первые месяцы после прихода Беллингема в команду. Он [Беллингем] выступит в качестве связующего звена и будет смещаться влево. Ожидаю появления Модрича или решения оставить сзади Родриго или Винисиуса», — приводит слова Симеоне Sport.es.

Матч «Атлетико» — «Реал» пройдёт на стадионе «Сивитас Метрополитано». Стартовый свисток судьи прозвучит в 22:00 по московскому времени.

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