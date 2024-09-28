Нахушев: «Краснодар» набрал хорошую форму, вряд ли «Зенит» фаворит матча

Экс-футболист Руслан Нахушев оценил подготовку «Краснодара» перед матчем с «Зенитом».

«Судя по последним играм, «Краснодар» набрал хорошую форму, поэтому вряд ли «Зенит» можно считать фаворитом. Игра будет в Краснодаре, при своих трибунах у «быков» будет запредельная мотивация. Здесь 50 на 50. Обе команды достойны друг друга. «Зенит» хорошо начал сезон, а «Краснодар» — не очень. Сейчас «Краснодар» показал, что конкурентоспособен и может бороться за самые высокие места.

Ожидаю красивый футбол, будет интересно посмотреть. Это топ-матч российского чемпионата. Главное — в каком состоянии подойдут футболисты к этому матчу. Домашние стены будут на пользу «Краснодару», но «Зенит» достаточно опытная команда, поэтому этот нюанс будет иметь минимальное значение», — сказал Нахушев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.