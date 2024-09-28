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Локомотив — Спартак. Прямая трансляция
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16:30 Мск
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«Локомотив» — «Спартак»: стартовые составы команд на матч 10-го тура РПЛ

«Локомотив» — «Спартак»: стартовые составы команд на матч 10-го тура РПЛ
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Сегодня, 28 сентября, состоится матч 10-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встретятся московские «Локомотив» и «Спартак». Игра пройдёт на стадионе «РЖД Арена» в Москве. В качестве главного арбитра встречи выступит Владислав Безбородов из Санкт-Петербурга. Стартовый свисток судьи прозвучит в 16:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

МИР Российская Премьер-лига . 10-й тур
28 сентября 2024, суббота. 16:30 МСК
Локомотив М
Москва
1-й тайм
0 : 0
Спартак М
Москва

Стали известны стартовые составы команд.

«Локомотив»: Лантратов, Ненахов, Самошников, Сильянов, Ньямси, Монтес, Баринов, Карпукас, Батраков, Воробьёв, Пиняев.

«Спартак»: Максименко, Рябчук, Бабич, Абена, Зобнин, Литвинов, Денисов, Бонгонда, Барко, Николсон, Угальде.

«Локомотив» занимает третье место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда набрала 21 очко за девять матчей. «Спартак» заработал 16 очков и располагается на пятой строчке. На первом месте находится санкт-петербургский «Зенит», у которого 23 очка за девять игр.

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