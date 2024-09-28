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Келлвен — самый результативный защитник РПЛ с момента своего дебюта в сентябре 2023 года

Келлвен — самый результативный защитник РПЛ с момента своего дебюта в сентябре 2023 года
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Защитник московского ЦСКА Келлвен является самым результативным игроком этого амплуа в Российской Премьер-Лиге с момента своего дебюта в турнире в сентябре 2023 года. В 30 матчах чемпионата России 23-летний футболист отметился тремя голами и восемью результативными передачами. Об этом сообщает Opta Sport.

Второе место делят защитник «Оренбурга» Матиас Перес, забивший восемь голов и сделавший ассист, а также футболист «Ростова» Максим Осипенко (шесть голов и три ассиста).

Келлвен вышел на первое место в данном рейтинге после того, как забил гол и сделал результативную передачу в матче 10-го тура чемпионата России с «Ахматом», проходящем в эти минуты.

МИР Российская Премьер-лига . 10-й тур
28 сентября 2024, суббота. 14:00 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
3 : 0
Ахмат
Грозный
1:0 Файзуллаев – 19'     2:0 Келлвен – 42'     3:0 Файзуллаев – 50'    
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