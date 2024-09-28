В «Спартаке» сообщили, что Медина и Чернов продолжают восстановление после повреждений

Глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов рассказал о травмированных игроках перед матчем с «Локомотивом» в рамках 10-го тура РПЛ.

«Медина восстанавливается после травмы. Чернов также продолжает реабилитацию», — передаёт слова Зеленова корреспондент «Чемпионата» Валентина Сивкович.

Напомним, сегодня, 28 сентября, состоится матч 10-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встретятся московские «Локомотив» и «Спартак». Игра пройдёт на стадионе «РЖД Арена» в Москве. В качестве главного арбитра встречи выступит Владислав Безбородов из Санкт-Петербурга. Стартовый свисток судьи прозвучит в 16:30 мск.