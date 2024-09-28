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Тренер сборной Испании — о травме Родри: мы потеряли лучшего игрока в мире на этой позиции

Тренер сборной Испании — о травме Родри: мы потеряли лучшего игрока в мире на этой позиции
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Главный тренер сборной Испании Луис де ла Фуэнте высказался о травме опорного полузащитника «Фурия Роха» и «Манчестер Сити» Родри, выбывшего из-за неё до конца нынешнего сезона.

«Для меня он [Родри] лучший игрок в мире на этой позиции. Кроме того, Родри — отличный капитан. Это огромная потеря для нас, но у нас есть второй лучший футболист на аналогичной позиции — Мартин Субименди», — приводит слова де ла Фуэнте Mundo Deportivo.

Родри был признан лучшим футболистом минувшего чемпионата Европы, который выиграла испанская национальная команда. В нынешнем сезоне полузащитник успел провести три матча во всех турнирах на клубном уровне, в которых не отметился результативными действиями.

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