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Канчельскис сравнил Лондон с Москвой в плане комфорта

Канчельскис сравнил Лондон с Москвой в плане комфорта
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Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» и сборной России Андрей Канчельскис сравнил Лондон с Москвой.

— В чём Москва похожа на Лондон?
— Везде идёт стройка. Лондон и Манчестер сильно застраивают — хотят сделать их резиновыми, как Москву. Но пока британцам до Москвы далеко. Наша столица всё равно одна из самых больших в мире. Москва как два Манчестера. Даже если с Лондоном сравнивать — всё равно больше.

— Где вам комфортнее — в Москве или Лондоне?
— Там, где есть работа и дают работать. Пока нет работы, мне одинаково хорошо и в Москве, и в Лондоне. Но если говорить серьёзно, то всегда хорошо дома, где есть родной язык. Пока в Англии работу не нашёл, предложений нет, но посмотрим. Но в целом поездкой доволен. Увиделся с внучкой — уже замечательно! – приводит слова Канчельскиса Sport24.

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