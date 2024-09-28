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Локомотив — Спартак. Прямая трансляция
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16:30 Мск
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«Локомотив» — «Спартак»: железнодорожники открыли счёт в самом начале матча

«Локомотив» — «Спартак»: железнодорожники открыли счёт в самом начале матча
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В эти минуты проходит матч 10-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречаются московские «Локомотив» и «Спартак». Игра проводится на стадионе «РЖД Арена» в Москве. В качестве главного арбитра встречи выступает Владислав Безбородов из Санкт-Петербурга. Стартовый свисток судьи прозвучал в 16:30 мск. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи. На момент выхода новости счёт в матче 1:0 в пользу хозяев.

МИР Российская Премьер-лига . 10-й тур
28 сентября 2024, суббота. 16:30 МСК
Локомотив М
Москва
2-й тайм
3 : 1
Спартак М
Москва
1:0 Самошников – 7'     1:1 Барко – 16'     2:1 Самошников – 36'     3:1 Воробьёв – 58'    

На седьмой минуте хозяева усилиями Ильи Самошникова открыли счёт в матче.

«Локомотив» занимает третье место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда набрала 21 очко за девять матчей. «Спартак» заработал 16 очков и располагается на шестой строчке. На первом месте находится санкт-петербургский «Зенит», у которого 23 очка за девять игр.

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