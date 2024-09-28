ЦСКА разгромил «Ахмат» в матче 10-го тура РПЛ

Завершился матч 10-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречались московский ЦСКА и грозненский «Ахмат». Игра проходила на стадионе «ВЭБ Арена (Арена ЦСКА)» в Москве. В качестве главного арбитра встречи выступил Павел Кукуян. Матч закончился победой хозяев со счётом 3:0.

«Чемпионат» вёл текстовую онлайн-трансляцию встречи.

На 19-й минуте счёт во встрече открыл полузащитник ЦСКА Аббосбек Файзуллаев. На 42-й минуте защитник хозяев Келлвен укрепил их преимущество. На 50-й минуте гол в свои ворота забил защитник гостей Дарко Тодорович.

ЦСКА занимает четвёртое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда набрала 17 очков за 10 матчей. «Ахмат» заработал шесть очков и располагается на 16-й строчке. На первом месте находится санкт-петербургский «Зенит», у которого 23 очка за девять игр.

В первом круге минувшего сезона РПЛ красно-синие обыграли «Ахмат» со счётом 3:2. Во втором круге грозненский клуб одержал победу со счётом 2:1.

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