«Локомотив» — «Спартак»: Барко реализовал пенальти и сравнял счёт в матче

В эти минуты проходит матч 10-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречаются московские «Локомотив» и «Спартак». Игра проводится на стадионе «РЖД Арена» в Москве. В качестве главного арбитра встречи выступает Владислав Безбородов из Санкт-Петербурга. Стартовый свисток судьи прозвучал в 16:30 мск. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи. На момент выхода новости счёт в матче 1:1.

На 16-й минуте полузащитник красно-белых Эсекьель Барко реализовал пенальти и сравнял счёт в игре.

«Локомотив» занимает третье место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда набрала 21 очко за девять матчей. «Спартак» заработал 16 очков и располагается на шестой строчке. На первом месте находится санкт-петербургский «Зенит», у которого 23 очка за девять игр.