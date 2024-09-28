Фернандо Морьентес: зачем отдавать «Золотой мяч» правому защитнику? Его заслужил Винисиус

Бывший нападающий мадридского «Реала» Фернандо Морьентес ответил на вопрос, кому бы он отдал «Золотой мяч» по итогам 2024 года.

«Сложный вопрос. Но зачем отдавать эту награду правому защитнику? (улыбается). Футбол — это страсть и голы. Думаю, что его отдадут Винисиусу, и это будет более чем заслуженно. Хотя, если бы «Золотой мяч» отдали Карвахалю, Беллингему или Родри, это тоже было бы справедливо.

«Золотой мяч» – это очень субъективная награда. Многое определяют голы. Непривычно видеть, когда побеждают такие футболисты, как Каннаваро. Обычно его получают полузащитники или нападающие», — приводит слова Морьентеса AS.

Фердинанд 9 раз за 30 секунд повторил фразу о «ЗМ» Винисиусу: