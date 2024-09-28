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Фернандо Морьентес: зачем отдавать «Золотой мяч» правому защитнику? Его заслужил Винисиус

Фернандо Морьентес: зачем отдавать «Золотой мяч» правому защитнику? Его заслужил Винисиус
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Бывший нападающий мадридского «Реала» Фернандо Морьентес ответил на вопрос, кому бы он отдал «Золотой мяч» по итогам 2024 года.

«Сложный вопрос. Но зачем отдавать эту награду правому защитнику? (улыбается). Футбол — это страсть и голы. Думаю, что его отдадут Винисиусу, и это будет более чем заслуженно. Хотя, если бы «Золотой мяч» отдали Карвахалю, Беллингему или Родри, это тоже было бы справедливо.

«Золотой мяч» – это очень субъективная награда. Многое определяют голы. Непривычно видеть, когда побеждают такие футболисты, как Каннаваро. Обычно его получают полузащитники или нападающие», — приводит слова Морьентеса AS.

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