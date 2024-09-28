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Тренер «Спартака» Станкович объяснил выбор состава команды на матч с «Локомотивом»

Тренер «Спартака» Станкович объяснил выбор состава команды на матч с «Локомотивом»
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Главный тренер «Спартака» Деян Станкович рассказал, как формировал стартовый состав на матч 10‑го тура РПЛ с «Локомотивом»

МИР Российская Премьер-лига . 10-й тур
28 сентября 2024, суббота. 16:30 МСК
Локомотив М
Москва
1-й тайм
0 : 0
Спартак М
Москва

— Какая будет схема и как будут располагаться Угальде и Николсон?
— Мы хотим быть опасными в атаке, при этом сохраняя организацию при игре без мяча, потому что нам будет противостоять очень хорошая, молодая и бегущая команда. Будет замечательный матч.

— 4–4–2 — верное предположение по вашей схеме?
— В каких‑то игровых фазах может быть и 4–4–2. Может быть и ромб в центре, и 4–3–3. Все будет зависеть от того, как будет складываться игра.

— Литвинов в опорной зоне, а не Умяров. Объясните выбор.
— К сожалению, на этой неделе у нас был ряд проблем, связанных с травмами. В том числе у Умярова, который почти всю неделю пропустил. У Маркиньоса проблемы личного характера, о которых всем известно. У Медины очень серьёзная травма. Мы сформировали состав из тех футболистов, которые готовы на 100%, — сказал Станкович в эфире «Матч ТВ».

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