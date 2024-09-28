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Чанов: ЦСКА был сильнее и увереннее «Ахмата», главное — была реализация моментов

Чанов: ЦСКА был сильнее и увереннее «Ахмата», главное — была реализация моментов
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Российский тренер Вячеслав Чанов поделился мнением о минувшем матче 10-го тура чемпионата России, в котором ЦСКА обыграл «Ахмат» со счётом 3:0.

МИР Российская Премьер-лига . 10-й тур
28 сентября 2024, суббота. 14:00 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
3 : 0
Ахмат
Грозный
1:0 Файзуллаев – 19'     2:0 Келлвен – 42'     3:0 Файзуллаев – 50'    

«Последние матчи ЦСКА всегда очень хорошо начинает. Не хватало только количества забитых голов, а в игре с «Ахматом» всё было нормально. ЦСКА был сильнее, увереннее. Самое главное — была реализация моментов. Вот и результат. Это нужная победа, которая придаст уверенности. Игроки начинают смотреть в таблице, не на сколько они оторвались от нижнего места, а смотрят вперёд и вверх», — сказал Чанов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

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